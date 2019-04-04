Наличный курс: доллар упал в цене

В четверг, 4 апреля, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках, по сравнению со средой, упал на 6,13 коп до 26,8890 грн. Курс продажи упал на 8,93 коп – до 27,1973 грн. (см Таблицу). Максимальный курс покупки составил 27,0 грн, минимальный курс продажи – 27,1 грн.

Средний курс покупки евро упал на 2,10 коп и составляет 30,1370 грн, средний курс продажи упал на 5,53 коп до 30,6793. Продать евро дороже можно за 30,32 грн, купить дешевле – за 30,49 рн.

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Средний курс покупки 10 российских рублей вырос на 0,3 коп и составляет 3,735 грн за 10 российских рублей. Средний курс продажи упал на 0,1 коп и составляет 4,211 грн. Максимальный курс наличной покупки, предлагаемый банками, - 4,05 грн за 10 рублей, минимальный курс продажи – 4,12 грн.

Таблица средних и медианных курсов обмена наличных валют Таблица средних и медианных курсов обмена наличных валют

Обзор составлен на основе информации, собранной LIGA.net

по 30 банкам к 12:00 (данные собраны с официальных сайтов банков)