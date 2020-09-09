Наличный курс: доллар в банках вновь подорожал

В среду, 9 сентября, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках, по сравнению со вторником, вырос на 3,8 коп и составляет 27,6495 грн. Курс продажи вырос на 2,7 коп – до 27,898 грн.

Минимальный курс покупки доллара в банках составил – 27,45 грн, максимальный - 27,75 грн. Для продажи минимальный курс – 27,83 грн, максимальный – 28,02 грн.

Средний курс покупки евро упал на 3,85 коп и составляет 32,3365 грн. Средний курс продажи упал на 4,05 коп и составляет 32,899 грн. Минимальный курс покупки для евро составил – 32 грн, максимальный - 32,8 грн. Для продажи минимальный курс – 32,72 грн, максимальный - 33,1 грн.

Средний курс покупки 10 российских рублей упал на 1,9 коп и составляет 3,307 грн. Средний курс продажи упал на 0,6 коп и составляет 3,78 грн за 10 российских рублей. Минимальный курс наличной покупки, предлагаемый банками – 2,5 грн за 10 российских рублей, максимальный - 3,6 грн. Для продажи минимальный курс – 3,68 грн, максимальный – 4 грн.

Анна Ишутина

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