Наличный курс: доллар вновь подорожал

В пятницу, 13 марта, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках, по сравнению с четвергом, вырос на 22,37 коп и составляет 25,9203 грн. Курс продажи вырос на 20,53 коп – до 26,5940 грн. Максимальный курс покупки составил 26,1 грн, минимальный курс продажи – 26,25 грн.

Средний курс покупки евро вырос на 0,87 коп и составляет 28,8197 грн. Средний курс продажи упал на 4,70 коп до 29,7643. Продать евро дороже можно за 29,09 грн, купить дешевле – за 29,45 грн.

Средний курс покупки 10 российских рублей упал на 0,5 коп и составляет 3,184 грн. Средний курс продажи упал на 1,9 коп и составляет 3,699 грн за 10 российских рублей. Максимальный курс наличной покупки, предлагаемый банками, - 3,45 грн за 10 рублей, минимальный курс продажи – 3,46 грн.