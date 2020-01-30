Наличный курс доллара превысил 25 грн

В четверг, 30 января, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках, по сравнению со средой, вырос на 14,83 коп и составляет 24,7653 грн. Курс продажи вырос на 15,03 коп – до 25,0813 грн. Максимальный курс покупки составил 24,9 рн, минимальный курс продажи – 24,97 грн.

Средний курс покупки евро вырос на 15,57 коп и составляет 27,1323 грн. Средний курс продажи вырос на 16,0 коп до 27,6443. Продать евро дороже можно за 27,35 грн, купить дешевле – за 27,43 грн.

Средний курс покупки 10 российских рублей вырос на 1,0 коп и составляет 3,525 грн за 10 российских рублей. Средний курс продажи не изменился и составляет 3,998 грн. Максимальный курс наличной покупки, предлагаемый банками, - 3,9 грн за 10 рублей, минимальный курс продажи – также 3,9 грн.