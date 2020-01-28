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Наличный курс доллара продолжает расти

Наличный курс доллара продолжает расти
28.01.2020, 12:14

Наличные доллар и евро подорожали

Во вторник, 28 января, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках, по сравнению с понедельником, вырос на 15,17 коп и составляет 24,4127 грн. Курс продажи вырос на 13,03 коп – до 24,7337 грн. Максимальный курс покупки составил 24,63 рн, минимальный курс продажи – 24,6 грн.

Средний курс покупки евро вырос на 14,50 коп и составляет 26,8183 грн. Средний курс продажи вырос на 13,47 коп до 27,3060. Продать евро дороже можно за 27,02 грн, купить дешевле – за 27,09 грн.

Средний курс покупки 10 российских рублей вырос на 0,2 коп и составляет 3,491 грн за 10 российских рублей. Средний курс продажи вырос на 0,7 коп и составляет 3,969 грн. Максимальный курс наличной покупки, предлагаемый банками, - 3,87 грн за 10 рублей, минимальный курс продажи – также 3,87 грн.

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