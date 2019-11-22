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Наличный курс доллара снизился

Наличный курс доллара снизился
22.11.2019, 12:06

Наличные курсы валют на 22.11.2019

В пятницу, 22 ноября, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках, по сравнению с четвергом, упал на 0,37 коп и составляет 24,0747 грн. Курс продажи упал на 0,87 коп – до 24,3370 грн. (см Таблицу). Максимальный курс покупки составил 24,2 грн, минимальный курс продажи – также 24,2 грн.

Средний курс покупки евро вырос на 0,73 коп и составляет 26,5153 грн. Средний курс продажи упал на 0,93 коп до 26,9683. Продать евро дороже можно за 26,68 грн, купить дешевле – за 26,77 грн.

Средний курс покупки 10 российских рублей не изменился и составляет 3,443 грн за 10 российских рублей. Средний курс продажи вырос на 0,3 коп и составляет 3,860 грн. Максимальный курс наличной покупки, предлагаемый банками, - 3,7 грн за 10 рублей, минимальный курс продажи – 3,75 грн.

Обзор составлен на основе информации, собранной LIGA.net по 30 банкам к 12:00 (данные собраны с официальных сайтов банков)

Таблица средних и медианных курсов обмена наличных валют

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