Наличный курс доллара упал

В пятницу, 13 декабря, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках, по сравнению с четвергом, упал на 4,37 коп и составляет 23,3293 грн. Курс продажи упал на 5,27 коп – до 23,6407 грн. (см Таблицу). Максимальный курс покупки составил 23,5 грн, минимальный курс продажи – 23,46 грн.

Средний курс покупки евро вырос на 3,57 коп и составляет 25,9007 грн. Средний курс продажи вырос на 2,07 коп до 26,3720. Продать евро дороже можно за 26,01 грн, купить дешевле – за 26,1 грн.

Средний курс покупки 10 российских рублей вырос на 1,4 коп и составляет 3,348 грн за 10 российских рублей. Средний курс продажи вырос на 1,2 коп и составляет 3,800 грн. Максимальный курс наличной покупки, предлагаемый банками, - 3,67 грн за 10 рублей, минимальный курс продажи – 3,7 грн.