Наличный курс доллара в банках растет

В среду, 19 августа, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках, по сравнению со вторником, вырос на 6,9 коп и составляет 27,1665 грн. Курс продажи вырос на 4,1 коп – до 27,464 грн.

Минимальный курс покупки доллара в банках составил 27,0 грн, максимальный - 27,25 грн. Для продажи минимальный курс - 27,38 грн, максимальный - 27,7 грн.

Средний курс покупки евро вырос на 16,5 коп и составляет 32,123 грн. Средний курс продажи вырос на 19,2 коп и составляет 32,724 грн. Минимальный курс покупки для евро составил 31,85 грн, максимальный - 32,35 грн. Для продажи минимальный курс – 32,46 грн, максимальный - 32,9 грн.

Средний курс покупки 10 российских рублей вырос на 0,9 коп и составляет 3,374 грн. Средний курс продажи вырос на 1,0 коп и составляет 3,841 грн за 10 российских рублей. Минимальный курс наличной покупки, предлагаемый банками – 2,3 грн за 10 российских рублей, максимальный - 3,7 грн. Для продажи минимальный курс – 3,75 грн, максимальный – 4,1 грн.

Александра Шмыкова

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