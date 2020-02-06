Наличный курс: евро подешевел на 34 копейки

В четверг, 6 февраля, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках, по сравнению со средой, упал на 22,90 коп и составляет 24,4567 грн. Курс продажи упал на 19,57 коп – до 24,7703 грн. Максимальный курс покупки составил 24,55 рн, минимальный курс продажи – 24,58 грн.

Средний курс покупки евро упал на 33,97 коп и составляет 26,8237 грн. Средний курс продажи упал на 29,20 коп до 27,3310. Продать евро дороже можно за 27,0 грн, купить дешевле – за 27,08 грн.

Средний курс покупки 10 российских рублей упал на 1,2 коп и составляет 3,486 грн за 10 российских рублей. Средний курс продажи вырос на 0,1 коп и составляет 3,964 грн. Максимальный курс наличной покупки, предлагаемый банками, - 3,89 грн за 10 рублей, минимальный курс продажи – 3,88 грн.