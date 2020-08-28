Наличный курс евро заметно вырос

В пятницу, 28 августа, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках, по сравнению с четвергом, вырос на 2,75 коп и составляет 27,325 грн. Курс продажи вырос на 1,65 коп – до 27,6225 грн.

Минимальный курс покупки доллара в банках составил – 27,0 грн, максимальный - 27,43 грн. Для продажи минимальный курс – 27,53 грн, максимальный – 27,75 грн.

Средний курс покупки евро вырос на 12,65 коп и составляет 32,146 грн. Средний курс продажи вырос на 15,95 коп и составляет 32,7490 грн. Минимальный курс покупки для евро составил – 31,9 грн, максимальный - 32,4 грн. Для продажи минимальный курс – 32,6 грн, максимальный - 33,0 грн.

Средний курс покупки 10 российских рублей вырос на 1,7 коп и составляет 3,317 грн. Средний курс продажи вырос на 1,4 коп и составляет 3,783 грн за 10 российских рублей. Минимальный курс наличной покупки, предлагаемый банками – 2,3 грн за 10 российских рублей, максимальный - 3,64 грн. Для продажи минимальный курс – 3,67 грн, максимальный – 4,0 грн.

Анна Ишутина

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.