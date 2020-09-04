Наличный курс гривни падает

В пятницу, 4 сентября, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках, по сравнению с четвергом, вырос на 2,05 коп и составляет 27,5255 грн. Курс продажи вырос на 1,05 коп – до 27,8090 грн.

Минимальный курс покупки доллара в банках составил – 27,45 грн, максимальный - 27,68 грн. Для продажи минимальный курс – 27,7 грн, максимальный – 28,0 грн.

Средний курс покупки евро вырос на 9,4 коп и составляет 32,3515 грн. Средний курс продажи вырос на 7 коп и составляет 32,9185 грн. Минимальный курс покупки для евро составил – 32,0 грн, максимальный - 32,58 грн. Для продажи минимальный курс – 32,75 грн, максимальный - 33,1 грн.

Средний курс покупки 10 российских рублей упал на 0,5 коп и составляет 3,334 грн. Средний курс продажи упал на 0,6 коп и составляет 3,797 грн за 10 российских рублей. Минимальный курс наличной покупки, предлагаемый банками – 2,4 грн за 10 российских рублей, максимальный - 3,65 грн. Для продажи минимальный курс – 3,7 грн, максимальный – 4,0 грн.

Анна Ишутина

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