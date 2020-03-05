Наличный курс: гривня начала укрепляться

В четверг, 5 марта, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках, по сравнению со средой, упал на 19,0 коп и составляет 24,5670 грн. Курс продажи упал на 16,87 коп – до 24,8890 грн. Максимальный курс покупки составил 24,65 грн, минимальный курс продажи – 24,72 грн.

Средний курс покупки евро упал на 20,93 коп и составляет 27,2277 грн. Средний курс продажи упал на 22,23 коп до 27,7473. Продать евро дороже можно за 27,4 грн, купить дешевле – за 27,5 грн.

Средний курс покупки 10 российских рублей упал на 1,3 коп и составляет 3,373 грн. Средний курс продажи упал на 1,9 коп и составляет 3,810 грн за 10 российских рублей. Максимальный курс наличной покупки, предлагаемый банками, - 3,72 грн за 10 рублей, минимальный курс продажи – 3,7 грн.