Наличный курс: гривня снижается

В понедельник, 28 января, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках, по сравнению с пятницей, упал на 4,10 коп до 27,6237 грн. Курс продажи упал на 6,53 коп – до 27,9277 грн. (см Таблицу). Максимальный курс покупки составил 27,74 грн, минимальный курс продажи – 27,85 грн.

Средний курс покупки евро вырос на 5,53 коп и составляет 31,3133 грн, средний курс продажи вырос на 1,87 коп до 31,8797. Продать евро дороже можно за 31,54 грн, купить дешевле – за 31,68 грн.

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Средний курс покупки 10 российских рублей вырос на 1,2 коп и составляет 3,775 грн за 10 российских рублей. Средний курс продажи упал на 0,3 коп и составляет 4,239 грн. Максимальный курс наличной покупки, предлагаемый банками, - 4,11 грн за 10 рублей, минимальный курс продажи – 4,14 грн.

Таблица средних и медианных курсов обмена наличных валют Таблица средних и медианных курсов обмена наличных валют

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Обзор составлен на основе информации, собранной LIGA.net

по 30 банкам к 12:00 (данные собраны с официальных сайтов банков)