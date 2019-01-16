Наличный курс: гривня укрепилась

В среду, 16 января, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках, по сравнению со вторником, упал на 5,80 коп до 27,8403 грн. Курс продажи упал на 5,50 коп – до 28,1700 грн. (см Таблицу). Максимальный курс покупки составил 28,0 грн, минимальный курс продажи – 27,99 грн.

Средний курс покупки евро упал на 17,53 коп и составляет 31,6527 грн, средний курс продажи упал на 17,90 коп до 32,2670. Продать евро дороже можно за 32,1 грн, купить дешевле – за 32,05 грн.

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Средний курс покупки 10 российских рублей упал на 0,3 коп и составляет 3,764 грн за 10 российских рублей. Средний курс продажи вырос на 0,2 коп и составляет 4,235 грн. Максимальный курс наличной покупки, предлагаемый банками, - 4,1 грн за 10 рублей, минимальный курс продажи – 4,15 грн.

Таблица средних и медианных курсов обмена наличных валют Таблица средних и медианных курсов обмена наличных валют

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Обзор составлен на основе информации, собранной LIGA.net

по 30 банкам к 12:00 (данные собраны с официальных сайтов банков)