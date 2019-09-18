Наличный курс: гривня вновь укрепилась

В среду, 18 сентября, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках, по сравнению со вторником, упал на 3,03 коп и составляет 24,5943 грн. Курс продажи упал на 3,50 коп – до 24,8810 грн. (см Таблицу). Максимальный курс покупки составил 24,7 грн, минимальный курс продажи – 24,68 грн.

Средний курс покупки евро вырос на 0,47 коп и составляет 27,0380 грн. Средний курс продажи вырос на 0,60 коп до 27,5340. Продать евро дороже можно за 27,18 грн, купить дешевле – за 27,35 грн.

Средний курс покупки 10 российских рублей упал на 0,7 коп и составляет 3,459 грн за 10 российских рублей. Средний курс продажи упал на 1,0 коп и составляет 3,903 грн. Максимальный курс наличной покупки, предлагаемый банками, - 3,75 грн за 10 рублей, минимальный курс продажи – 3,84 грн.

Обзор составлен на основе информации, собранной LIGA.net по 30 банкам к 12:00 (данные собраны с официальных сайтов банков)