Наличный курс: гривня заметно подорожала

Во вторник, 23 апреля, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках, по сравнению с понедельником, упал на 14,23 коп до 26,6347 грн. Курс продажи упал на 16,97 коп – до 26,9613 грн. (см Таблицу). Максимальный курс покупки составил 26,9 грн, минимальный курс продажи – 26,82 грн.

Средний курс покупки евро упал на 14,89 коп и составляет 29,8834 грн, средний курс продажи упал на 15,6 коп до 30,4393. Продать евро дороже можно за 30,15 грн, купить дешевле – за 30,2 грн.

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Средний курс покупки 10 российских рублей упал на 0,6 коп и составляет 3,773 грн за 10 российских рублей. Средний курс продажи упал на 1,8 коп и составляет 4,241 грн. Максимальный курс наличной покупки, предлагаемый банками, - 4,1 грн за 10 рублей, минимальный курс продажи – 4,18 грн.

Таблица средних и медианных курсов обмена наличных валют Таблица средних и медианных курсов обмена наличных валют

Обзор составлен на основе информации, собранной LIGA.net

по 30 банкам к 12:00 (данные собраны с официальных сайтов банков)