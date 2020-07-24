Наличный курс валют: доллар и евро подешевели

В пятницу, 24 июля, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках, по сравнению с четвергом, снизился на 12,65 коп и составляет 27,6115 грн. Курс продажи упал на 13,5 коп – до 27,9725 грн.

Минимальный курс покупки доллара в банках составил 27,4 грн, максимальный - 27,72 грн. Для продажи минимальный курс – 27,85 грн, максимальный – 28,15 грн.

Средний курс покупки евро упал на 8,65 коп и составляет 31,6985 грн. Средний курс продажи упал на 8,75 коп и составляет 32,405 грн. Минимальный курс покупки для евро составил 31,2 грн, максимальный - 32,0 грн. Для продажи минимальный курс – 32,15 грн, максимальный - 32,6 грн.

Средний курс покупки 10 российских рублей снизился на 0,8 коп и составляет 3,466 грн. Средний курс продажи снизился на 2,1 коп и составляет 3,951 грн за 10 российских рублей. Минимальный курс наличной покупки, предлагаемый банками – 2,32 грн за 10 российских рублей, максимальный - 3,8 грн. Для продажи минимальный курс – 3,9 грн, максимальный – 4,1 грн.

Александра Шмыкова

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