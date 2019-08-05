Наличный курс: доллар и евро продолжают дорожать

В понедельник, 5 августа, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках, по сравнению с пятницей, вырос на 20 копеек до 25,572 грн. Курс продажи вырос также на 20 копейки - до 25,8526. Максимальный курс покупки составил 25,575 грн, минимальный курс продажи – 25,85 грн.

Средний курс покупки евро вырос на 31 коп и составляет 28,3307 грн. Средний курс продажи вырос почти на 30 коп до 28,83. Продать евро дороже можно за 28,34 грн, купить дешевле – за 28,8 грн.

Средний курс покупки 10 российских рублей упал на 14 коп и составляет 3,613 грн за 10 российских рублей. Средний курс продажи вырос на 0,4 коп - до 4,033 грн. Максимальный курс наличной покупки, предлагаемый банками, - 3,615 грн за 10 рублей, минимальный курс продажи – 4,031 грн.