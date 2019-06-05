Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив
05.06.2019, 11:26

Нацбанк увеличит зарплаты сотрудникам

Нацбанк увеличит зарплаты сотрудникам

НБУ на четверть увеличит расходы на оплату труда сотрудников

Национальный банк (НБУ) в 2019 году увеличит расходы на содержание персонала до 1 млрд 828 млн грн, тогда как годом ранее эта цифра составляла 1 млрд 459 млн грн. Об этом пишет Finclub со ссылкой на годовой отчет НБУ за 2018 год.

На 31 декабря 2018 года численность персонала НБУ становила 4677,5 FTE (показатель занятости персонала, укомплектованности штатных единиц), тогда как на 31 декабря 2017-го - 4943,5 FTE.

За прошлый год количество работников Нацбанка уменьшилось на 266 FTE, или на 5,4%. Причина - передача функций обеспечения наличными регионов уполномоченным банкам.

На конец 2018-го средний возраст сотрудников НБУ составлял 44 года, средний стаж работы в учреждении - 12 лет.

Распределение персонала Нацбанка по гендерному признаку такой: в центральном аппарате НБУ - 51,8% женщин, 48,2% - мужчин, на Банкнотно-монетном дворе - 32,6% женщин, 67,4% мужчин. 

На обучение сотрудников в 2018 году НБУ потратил 5,4 млн грн, из них затраты на обучение за рубежом - 2,3 млн грн (в 2017 году - 5,9 млн грн).

Отправить:
Распечатать:
Теги: НБУ, зарплаты
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

 