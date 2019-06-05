Нацбанк увеличит зарплаты сотрудникам

Национальный банк (НБУ) в 2019 году увеличит расходы на содержание персонала до 1 млрд 828 млн грн, тогда как годом ранее эта цифра составляла 1 млрд 459 млн грн. Об этом пишет Finclub со ссылкой на годовой отчет НБУ за 2018 год.

На 31 декабря 2018 года численность персонала НБУ становила 4677,5 FTE (показатель занятости персонала, укомплектованности штатных единиц), тогда как на 31 декабря 2017-го - 4943,5 FTE.

За прошлый год количество работников Нацбанка уменьшилось на 266 FTE, или на 5,4%. Причина - передача функций обеспечения наличными регионов уполномоченным банкам.

На конец 2018-го средний возраст сотрудников НБУ составлял 44 года, средний стаж работы в учреждении - 12 лет.

Распределение персонала Нацбанка по гендерному признаку такой: в центральном аппарате НБУ - 51,8% женщин, 48,2% - мужчин, на Банкнотно-монетном дворе - 32,6% женщин, 67,4% мужчин.

На обучение сотрудников в 2018 году НБУ потратил 5,4 млн грн, из них затраты на обучение за рубежом - 2,3 млн грн (в 2017 году - 5,9 млн грн).