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01.03.2019, 10:41

НБУ будет по-новому определять системно важные банки

НБУ будет по-новому определять системно важные банки

Регулятор хочет добиться более точного определения значимости банков для рынка

Национальный банк Украины изменит критерии, по которым ежегодно определяет системно важные банки на следующий год. Они будут приведены в соответствие с рекомендациями Европейского надзорного органа (European Banking Authority, EBA), сообщается на сайте НБУ.

В течение марта-апреля НБУ намерен завершить обновление методологии оценки системной важности банков.

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Обновленные критерии, а также утвержденный в соответствии с ними перечень системно важных банков на 2020 год будут обнародованы на сайте НБУ до 1 июня 2019 года.

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Нацбанк рассчитывает, что новые критерии будут более точно отражать значимость банков для рынка.

Согласно действующим с 2016 года критериям, системно важными банками неизменно являются ПриватБанк, Укрэксимбанк и Ощадбанк.

Перенос срока определения системно важных банков закреплен постановлением НБУ № 46 "О внесении изменения в положение о порядке определения системно важных банков", которое вступило в силу 28 февраля.

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Теги: НБУ, банки, системно важные банки
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