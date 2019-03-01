НБУ будет по-новому определять системно важные банки

Национальный банк Украины изменит критерии, по которым ежегодно определяет системно важные банки на следующий год. Они будут приведены в соответствие с рекомендациями Европейского надзорного органа (European Banking Authority, EBA), сообщается на сайте НБУ.

В течение марта-апреля НБУ намерен завершить обновление методологии оценки системной важности банков.

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Обновленные критерии, а также утвержденный в соответствии с ними перечень системно важных банков на 2020 год будут обнародованы на сайте НБУ до 1 июня 2019 года.

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Нацбанк рассчитывает, что новые критерии будут более точно отражать значимость банков для рынка.

Согласно действующим с 2016 года критериям, системно важными банками неизменно являются ПриватБанк, Укрэксимбанк и Ощадбанк.

Перенос срока определения системно важных банков закреплен постановлением НБУ № 46 "О внесении изменения в положение о порядке определения системно важных банков", которое вступило в силу 28 февраля.