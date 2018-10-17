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17.10.2018, 08:00

НБУ ослабил гривню

НБУ ослабил гривню

Нацбанк снизил официальный курс гривни на 1 копейку

На 17 октября Нацбанк установил официальные курсы валют на уровне:

2793,0020 грн за $100;

3236,2514 грн за 100 евро;

На 16 октября Национальным Банком Украины были установлены следующие официальные курсы валют:

2792,8166 грн за $100;

3232,4059 грн за 100 евро;

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Теги: курс валют, курс нбу
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