НБУ ослабил гривню

На 17 октября Нацбанк установил официальные курсы валют на уровне:
2793,0020 грн за $100;
3236,2514 грн за 100 евро;
На 16 октября Национальным Банком Украины были установлены следующие официальные курсы валют:
2792,8166 грн за $100;
3232,4059 грн за 100 евро;
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