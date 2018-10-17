17.10.2018, 08:00 НБУ ослабил гривню

Нацбанк снизил официальный курс гривни на 1 копейку Реклама Реклама На 17 октября Нацбанк установил официальные курсы валют на уровне: 2793,0020 грн за $100; 3236,2514 грн за 100 евро; На 16 октября Национальным Банком Украины были установлены следующие официальные курсы валют: 2792,8166 грн за $100; 3232,4059 грн за 100 евро; Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах. Читайте также Как банки будут продавать валюту онлайн Рожкова: Надо позволить российским банкам покинуть наш рынок

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