UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

НБУ зафиксировал скачок кредитных ставок для населения: вернулись на довоенный уровень

Цей матеріал також доступний українською
29.11.2022, 10:58
НБУ зафиксировал скачок кредитных ставок для населения: вернулись на довоенный уровень - Фото
Фото: depositphotos.com

Стоимость кредитов для физлиц в сентябре резко подорожала. Об этом сообщил Национальный банк в квартальном обзоре банковского сектора.

Подписывайтесь на LIGA.Бизнес в Telegram: коротко о важном

"В первые два месяца [третьего] квартала стоимость кредитов физических лиц сохранялась на уровне около 20% годовых. В сентябре ставки выросли до приблизительно 30% годовых – устойчивого уровня, который был до февраля 2022 года. Это изменение объясняется окончанием кредитных каникул, которые банки ввели с начала полномасштабной войны", — заявил Нацбанк.

НБУ зафиксировал скачок кредитных ставок для населения: вернулись на довоенный уровень

Стоимость гривневых кредитов для бизнеса тоже увеличилась в течение третьего квартала, но не так сильно, на 2,2 п.п. – до 20,1%.

Преимущественно повысились ставки по ультракоротким кредитам крупным предприятиям. Рост ставок по кредитам для малого и среднего бизнеса сдерживался ограничениями в рамках государственной программы "Доступные кредиты 5-7-9%".

Андрій Водяний
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
НБУ банки кредиты
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Менеджер з продажу реклами
Киев Ligamedia
Manual QA Engineer
Киев Ligamedia
Бізнес-адміністратор
Киев Ligamedia
Керівник відділу нативної реклами
Киев Ligamedia
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 