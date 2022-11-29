НБУ зафиксировал скачок кредитных ставок для населения: вернулись на довоенный уровень

Стоимость кредитов для физлиц в сентябре резко подорожала. Об этом сообщил Национальный банк в квартальном обзоре банковского сектора.

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"В первые два месяца [третьего] квартала стоимость кредитов физических лиц сохранялась на уровне около 20% годовых. В сентябре ставки выросли до приблизительно 30% годовых – устойчивого уровня, который был до февраля 2022 года. Это изменение объясняется окончанием кредитных каникул, которые банки ввели с начала полномасштабной войны", — заявил Нацбанк.

Стоимость гривневых кредитов для бизнеса тоже увеличилась в течение третьего квартала, но не так сильно, на 2,2 п.п. – до 20,1%.

Преимущественно повысились ставки по ультракоротким кредитам крупным предприятиям. Рост ставок по кредитам для малого и среднего бизнеса сдерживался ограничениями в рамках государственной программы "Доступные кредиты 5-7-9%".

В третьем квартале 2022 года украинские банки впервые с начала полномасштабной войны зафиксировали рост срочных депозитов населения.

Андрій Водяний

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