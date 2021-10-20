НБУ запретил банкам пополнять депозиты в рублях

Национальный банк Украины (НБУ) запретил украинским банкам принимать российские рубли для пополнения депозитов. Это предусмотрено постановлением НБУ №103 от 8 октября, которое вступает в силу с 21 октября 2021 года.

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Документом внесены изменения в Инструкцию о ведении кассовых операций банками в Украине.

"Банку (филиалу, отделению) запрещено осуществлять кассовые операции по приему наличных иностранной валюты государства-оккупанта для зачисления на вкладные (депозитные) счета физических лиц на период действия закона "Об обеспечение прав и свобод граждан и правовой режим на временно оккупированной территории Украины", – отмечается в документе.

В 2017 году НБУ запретил банкам и финансовым учреждениям осуществлять кассовые, в том числе валютно-обменные, операции с банкнотами и монетами центробанка РФ с изображением карт, символов, зданий, памятников, памятников археологии, архитектуры, истории, краеведов и всех других объектов, расположенных на оккупированных Россией территориях Украины.

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Юрий Тарасовский

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