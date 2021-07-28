"Не хочу вмешиваться": Зеленский о кадровых изменениях в НБУ

Президент Владимир Зеленский заявил, что не имеет права и желания вмешиваться в кадровые решения Нацбанка и добавил, что "мы готовы помогать и готовы успокаивать те или иные конфликты". Об этом он сказал во время форума "Украина 30. Децентрализация", отвечая на вопросы журналистов.

"Много разных слухов о ситуации в Нацбанке. И не первый год это происходит. Для меня как для президента это независимая организация, я в кадровые решения, честно говоря, не хотел бы вмешиваться. Я не имею права и желания. Если возникают те или иные кадровые вопросы, вопросы со стороны тех или иных менеджеров НБУ – мы очень открыты, готовы помогать и готовы успокаивать те или иные конфликты", – сказал президент.

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Он отметил, что со стороны президента неправильно вмешиваться в кадровую политику НБУ.

"Я должен это делать, когда не делаются те вещи, от которых зависит в целом стабильность финансовой системы Украины. Сегодня я вижу стабильную валюту, стабильную гривню. Я не вижу никаких волн, мы видим более или менее наработки по кредитной системе и уменьшения процента по кредитам для людей. Здесь есть вопросы по медлительности этих процессов, они есть, но это вопрос не только к НБУ, это общий вопрос – и к правительству, и к НБУ, и к банкам", – добавил он.

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Наталия Софиенко

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