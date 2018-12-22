Официальный курс: за неделю доллар подешевел на 40 копеек

На 22 декабря Нацбанк установил официальные курсы валют на уровне:
2743,3934 грн за $100;
3131,3092 грн за 100 евро;
В понедельник, 17 декабря, курс НБУ составлял 27,83 грн за доллар. Таким образом, в течение недели доллар потерял 40 копеек.
На 21 декабря Национальным Банком Украины были установлены следующие официальные курсы валют:
2757,6874 грн за $100;
3157,8278 грн за 100 евро;
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