Официальный курс: за неделю доллар подешевел на 40 копеек

На 22 декабря Нацбанк установил официальные курсы валют на уровне:

2743,3934 грн за $100;

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3131,3092 грн за 100 евро;

В понедельник, 17 декабря, курс НБУ составлял 27,83 грн за доллар. Таким образом, в течение недели доллар потерял 40 копеек.

На 21 декабря Национальным Банком Украины были установлены следующие официальные курсы валют:

2757,6874 грн за $100;

3157,8278 грн за 100 евро;

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