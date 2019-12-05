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Платежная система UnionPay заходит в Украину. Что о ней известно

Платежная система UnionPay заходит в Украину. Что о ней известно
05.12.2019, 12:11

Китайский платежный гигант решил освоить украинский рынок. Почему это важно

Услуги одной из крупнейших мировых платежных систем UnionPay International теперь доступны в Украине.

Как сообщил накануне ПриватБанк, с 3 декабря держатели карт UnionPay могут расплачиваться ими в торговых точках, ресторанах и гостиницах Киева, Харькова, Одессы, Днепра и других городов. Также с помощью карточек UnionPay можно получить наличные в банкоматах ПриватБанка по всей стране.

В дальнейшем Приватбанк и UnionPay планируют разработку совместных инновационных платежных продуктов и сервисов.

Что известно о Union Pay

Платежная система была запущена в марте 2002 года на тот момент управляющим Народного банка Китая Дай Сянлун (Dai Xianglong), Промышленным и коммерческим банком Китая, Сельскохозяйственным банком Китая и Строительным банком Китая. Они стали его первыми членами. Сейчас количество выпущенных карт UnionPay превышает 7,5 млрд штук, они выпускаются в 58 странах и дают возможность снятия наличных благодаря партнерству с более чем 2 000 мировыми финансовыми институтами. 

Кто конкуренты

Согласно исследованию, RBR London Union Pay опережает своих главных конкурентов Visa и Mastercard более чем в два раза по количеству выпущенных карт.

Union Pay контролирует 45% мирового рынка всех платежных карт. Украина стала 178-ой страной, в которой будет представлена китайская компания.

Примечательно, что шире всего платежная система представлена на домашнем рынке и если исключить из статистики Китай, то на долю UnionPay International придется лишь один 1% всех платежных карт в мире.

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Почему это важно

Появление "китайского гиганта" на рынке финансовых услуг Украины может упростить оборот финансовых средств и ускорит торгово-экономические процессы с Китаем. Для украинских граждан - это возможность беспрепятственно оплачивать и принимать платежи, а для иностранцев из азиатского региона - упростит безналичные расчеты и снятие наличности в Украине.

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платежная система UnionPay
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