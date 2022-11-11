Предприниматели могут принимать оплату безналично даже при блекауте — ПриватБанк

Терминал (фото - depositphotos.com)

Предприниматели, обслуживаемые в ПриватБанке, могут принимать оплату за товары и услуги банковскими картами даже при отключении электроэнергии. Об этом сообщает пресс-служба банка.

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Платить бесконтактными картами и гаджетами можно через приложение Терминал, а также с помощью платежного QR кода и Приват24.

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Если у предпринимателя есть смартфон на ОС Android с NFC, его можно превратить в POS-терминал. Для этого нужно скачать приложение Терминал, зарегистрироваться и принимать к оплате карты любых банков.

Также торговцы в отсутствие электричества могут использовать QR код своего POS-терминала в смартфоне. Для этого нужно зайти в телеграмм-бот, нажать QR для оплаты и ввести мерчант терминала (можно увидеть на любом чеке этого же POS-терминала, начинается на S, например S1240RWZ).

Для оплаты покупателю необходимо открыть Приват24, сканировать QR код продавца, ввести сумму товара и подтвердить сделку.