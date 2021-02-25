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ПриватБанку не удалось оспорить запрет суда об изъятии у структур Коломойского 247 АЗС

25.02.2021, 13:10
ПриватБанку не удалось оспорить запрет суда об изъятии у структур Коломойского 247 АЗС - Фото
Сеть АЗС ANP (фото: ANP/Facebook)

ПриватБанк не смог оспорить запрет суда об изъятии 247 АЗС, связанных с группой "Приват". Об этом пишет Finbalance.

Хозяйственный суд Киева отказался удовлетворить заявление ПриватБанка об отмене мер обеспечения иска, согласно которым ему было запрещено изымать 247 АЗС, переданных в финансовый лизинг в 2016 году15 компаниям, связанным с экс-владельцами банка.

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Также суд запретил совершать действия, направленные на ограничение в пользовании этими АЗС 38 компаниями, которые взяли в аренду указанные АЗС у компаний-лизингополучателей.

Сеть АЗС группы Приват состоит из более 1500 заправок, работающих под 11 брендами. Это крупнейшая консолидированная сеть в стране. В ряде регионов они занимают более 40% на рынке. Формально управление сетью АЗС Привата осуществляют более 50 юридических лиц, которые меняются с интервалом в год.

  • В 2016 году 15 компаний с орбиты Приват Игоря Коломойского заключили с ПриватБанком ряд договоров финансового лизинга на 247 АЗС в 20 областях Украины. В дальнейшем эти АЗС были переданы 38 компаниям-арендаторам. Задолженность 14 из 15 компаний-владельцев АЗС по договорам лизинга превышает 2 млрд грн.
  • В марте 2020 года ПриватБанк хотел расторгнуть договоры лизинга на 247 АЗС. Тогда суд запретил банку возвращать АЗС.
  • 25 января 2021 года Верховный Суд удовлетворил кассационную жалобу ПриватБанка и отменил решение суда, которое запрещало банку употреблять любые действия по возврату 247 АЗС.
  • В начале февраля суд запретил ПриватБанку совершать любые действия по взысканию и изъятию около 247 АЗС.

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Наталия Софиенко
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ПриватБанк азс суд
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