ПриватБанку не удалось оспорить запрет суда об изъятии у структур Коломойского 247 АЗС

ПриватБанк не смог оспорить запрет суда об изъятии 247 АЗС, связанных с группой "Приват". Об этом пишет Finbalance.

Хозяйственный суд Киева отказался удовлетворить заявление ПриватБанка об отмене мер обеспечения иска, согласно которым ему было запрещено изымать 247 АЗС, переданных в финансовый лизинг в 2016 году15 компаниям, связанным с экс-владельцами банка.

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Также суд запретил совершать действия, направленные на ограничение в пользовании этими АЗС 38 компаниями, которые взяли в аренду указанные АЗС у компаний-лизингополучателей.

Сеть АЗС группы Приват состоит из более 1500 заправок, работающих под 11 брендами. Это крупнейшая консолидированная сеть в стране. В ряде регионов они занимают более 40% на рынке. Формально управление сетью АЗС Привата осуществляют более 50 юридических лиц, которые меняются с интервалом в год.

В 2016 году 15 компаний с орбиты Приват Игоря Коломойского заключили с ПриватБанком ряд договоров финансового лизинга на 247 АЗС в 20 областях Украины. В дальнейшем эти АЗС были переданы 38 компаниям-арендаторам. Задолженность 14 из 15 компаний-владельцев АЗС по договорам лизинга превышает 2 млрд грн.

В марте 2020 года ПриватБанк хотел расторгнуть договоры лизинга на 247 АЗС. Тогда суд запретил банку возвращать АЗС.

25 января 2021 года Верховный Суд удовлетворил кассационную жалобу ПриватБанка и отменил решение суда, которое запрещало банку употреблять любые действия по возврату 247 АЗС.

В начале февраля суд запретил ПриватБанку совершать любые действия по взысканию и изъятию около 247 АЗС.

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Наталия Софиенко

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