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"Просто карта" от ТАСКОМБАНКА и Mastercard – новая кредитная карта с выгодными условиями p

24.12.2020, 09:30

На правах спонсорства

ТАСКОМБАНК совместно с Mastercard запустил в продажу новую кредитную "Просто карту", объединив в ней лучшие характеристики кэш-кредитов и классических кредиток.

Кредитная карта, кредит наличными или заем в МФО? Предложений на рынке много, но как выбрать самый удобный вариант? Понимая, что сейчас среди клиентов банков и финансовых учреждений остается достаточно большая часть людей, которые не пользуются кэшбеком и не разбираются в грейс-периодах, ТАСКОМБАНК создал простую кредитную карту – "Просто карту".

Она сочетает простоту и прозрачные понятные условия кредитования:

  • до 100 000 грн кредитного лимита;
  • процентная ставка — 4,5% на месяц;
  • 0 грн за снятие кредитных средств в банкоматах;
  • 0 грн за перевод кредитных средств;
  • 0 грн за открытие та обслуживание.

Заказать карту можно в любом отделении ТАСКОМБАНКА или онлайн. Управлять средствами можно в приложении TAS2U.

"Мы попытались объединить лучшие преимущества кредитования, когда человек может получить карточку, на нее – деньги, и пользоваться этим на "револьверной" основе постоянно, главное – платить взносы. Поэтому, "Просто карта" не имеет сложной механики, грейс-периодов, кэшбека и комиссий. Это простая карта, на которой есть кредитный лимит, пользоваться им можно в пределах честной процентной ставки – 4,5% в месяц. А операции, например, снять деньги, оплатить "коммуналку" или перевести средства, осуществляются бесплатно и без ограничений по суммам. Просто заказывайте карточку, которую наш курьер доставит практически в любой районный центр вам домой, и пользуйтесь", – объясняет Артур Муравицкий, заместитель председателя правления ТАСКОМБАНКА.

"Простота в использовании и понятность – это одни из ключевых признаков платежных продуктов, которые мы внедряем вместе с партнерами. Уверена, кредитная карточка с простыми и прозрачными условиями имеет огромный потенциал для украинцев. Карточка – это удобный финансовый инструмент, который способствует развитию финансовой включенности и предоставляет целый ряд преимуществ в управлении своими финансами. "Просто карта" от ТАСКОМБАНК – это ключ к удобным и безопасным платежам: от расчетов в магазинах или транспорте к онлайн-шоппингу и оплате коммунальных услуг", – подчеркнула Анна Онищенко, вице-президент по работе с клиентами Mastercard в Украине и Молдове.

"Банкинг без барьеров – вот принцип работы в ритейле, который мы хотим реализовать, потому концентрируемся на создании новых продуктов, отвечающих потребностям различных сегментов наших клиентов, и улучшении онлайн- и офлайн-сервисов", – подчеркнул Артур Муравицкий.

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