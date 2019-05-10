Курс доллара на межбанке рекордно упал

В пятницу, 10 мая, торги по доллару США на межбанковском валютном рынке открылись котировками 26,23/26,26, к закрытию котировки составили 26,16/26,19. Так низко котировки доллара в текущем году еще не опускались.

Минимальные котировки покупки доллара на отчетное время составили 26,15, максимальные – 26,23. Что касается продажи, минимальные котировки с момента открытия составили 26,18, максимальные – 26,26.

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Динамика межбанковского курса на графике

Торги по евро начались с котировок 29,4457/29,5019, к закрытию котировки составили 29,4195/29,4532.

Торги по российскому рублю открылись котировками 0,4019/0,4031, к закрытию котировки составили 0,4010/0,4017.

*здесь и далее согласно данным, полученным LIGA.net от "УкрДилинг"