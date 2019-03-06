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06.03.2019, 16:02

Счета нефтяной компании Венесуэлы перевели в санкционный банк РФ

Счета нефтяной компании Венесуэлы перевели в санкционный банк РФ

Компанию PDVSA будет обслуживать российский банк, который находится под санкциями США

Счета венесуэльской государственной нефтегазовой компании PDVSA, офис которой из Лиссабона переносят в Москву, будет обслуживать банк Российская финансовая корпорация, сообщает Reuters со ссылкой на источники.

Этот банк, принадлежащий экспортеру оружия "Рособоронэкспорт", с апреля 2018 года находится под санкциями США.

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Месяц назад, по информации агентства, российский кредитор Газпромбанк решил заморозить счета PDVSA и остановил операции с фирмой, чтобы уменьшить риск попадания банка под санкции США.

Венесуэльский диктатор Николас Мадуро приказал перенести офис нефтяной компании PDVSA в Москву, поскольку считает, что "компанию пытаются украсть Штаты".

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Теги: pdvsa, венесуэла, Российская финансовая корпорация, санкции сша
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