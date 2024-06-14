Американский банк Wells Fargo уволил сотрудников за симуляцию работы

Четвертый по величине банк Соединенных Штатов разоблачил сотрудников, прибегших к "симуляции активности клавиатуры"

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Wells Fargo, четвертый по величине банк Соединенных Штатов, в прошлом месяце уволил более 12 работников за имитацию работы. Об этом пишет Bloomberg.

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Согласно сообщениям, представленным в Управление по регулированию финансовой индустрии США (Finra), сотрудники, все из подразделения по управлению активами и инвестициями, были "уволены после рассмотрения обвинений, связанных с имитацией действий на клавиатуре, создающих впечатление активной работы".

"Wells Fargo требует от сотрудников самых высоких стандартов и не терпит неэтичного поведения", – заявил представитель банка.

Устройства и программное обеспечение для имитации действий сотрудников, которые называют "двигателями мыши", получили распространение во время работы дома из-за пандемии. Люди обменивались советами по их использованию в социальных сетях. Такие гаджеты доступны на Amazon менее чем за $20.

Разработанные для предотвращения перехода компьютеров в спящий режим устройства работают, помещая мышь на вращающуюся платформу или диск, имитируя нормальное движение, тогда как программное обеспечение запускает программу, которая перемещает мышь ноутбука.

По информации Finra непонятно, симулировали ли сотрудники, уволенные Wells Fargo, активную работу из дома.

Wells Fargo, базирующийся в Сан-Франциско, позже других американских финкомпаний, потребовал от работников возвращения в офисы. В настоящее время банк ожидает, что большинство сотрудников будут находиться в офисе не менее трех дней в неделю.

Крупные банки были среди работодателей, применяющих жесткий подход к дистанционной работе. В январе Bank of America разослал сотрудникам "учебные письма" с угрозами дисциплинарного взыскания за неявку в офис, а Goldman Sachs в прошлогодней памятке для сотрудников сообщил, что поощряет их "работать в офисе пять дней в неделю".