Американський банк Wells Fargo звільнив працівників за симуляцію роботи

Четвертий по величині банк Сполучених Штатів викрив працівників, що вдалися до "симуляції активності клавіатури"

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Wells Fargo, четвертий за величиною банк Сполучених Штатів, минулого місяця звільнив більш ніж 12 працівників за імітацію роботи. Про це пише Bloomberg.

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Згідно з повідомленнями, поданими до Управління з регулювання фінансової індустрії США (Finra), працівники, всі з підрозділу з управління активами та інвестиціями, були "звільнені після розгляду звинувачень, пов'язаних з імітацією дій на клавіатурі, що створюють враження активної роботи".

"Wells Fargo вимагає від працівників найвищих стандартів і не терпить неетичної поведінки", – заявив представник банку.

Пристрої та програмне забезпечення для імітації дій працівників, які називають "двигунами миші", набули поширення під час роботи вдома через пандемію. Люди обмінювалися порадами щодо їх використання у соціальних мережах. Такі гаджети доступні на Amazon менш як за $20.

Розроблені для запобігання переходу комп'ютерів у сплячий режим пристрої працюють, поміщаючи мишу на платформу або диск, що обертається, імітуючи нормальний рух, тоді як програмне забезпечення запускає програму, яка переміщує мишу ноутбука.

З інформації Finra незрозуміло, чи симулювали працівники, звільнені Wells Fargo, активну роботу з дому.

Wells Fargo, що базується в Сан-Франциско, пізніше від інших американських фінкомпаній, почав вимагати від працівників повернення в офіси. Нині банк очікує, що більшість будуть перебувати в офісі щонайменше три дні на тиждень.

Великі банки були серед роботодавців, які застосовують жорсткий підхід до дистанційної роботи. У січні Bank of America розіслав працівникам "навчальні листи" із погрозами дисциплінарного стягнення за неявку в офіс, а Goldman Sachs у торішній пам'ятці для працівників повідомив, що заохочує їх "працювати в офісі п'ять днів на тиждень".