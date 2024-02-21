Средний курс доллара в банках приблизился к 39 грн

Иностранная валюта в Украине продолжает дорожать. Доллар в большинстве банков уже почти по 39 грн

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В среду, 21 февраля, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках по сравнению со вторником вырос на 27 коп. и составляет 38,36 грн. Курс продажи вырос на 26 коп. до 38,92 грн.

Минимальный курс покупки доллара в банках составляет – 37,90 грн, максимальный – 38,55 грн. Для продажи минимальный курс – 38,79 грн, максимальный – 39,20 грн.

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Средний курс покупки евро вырос на 39 коп. и составляет – 41,36 грн. Курс продаж вырос на 40 коп. до 42,20 грн.

Минимальный курс покупки для евро составляет – 40,70 грн, максимальный – 41,70 грн. Для продажи минимальный курс – 41,95 грн, а максимальный – 42,50 грн.