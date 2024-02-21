Середній курс долара у банках наблизився до 39 грн

Іноземна валюта в Україні продовжує дорожчати. Долар у більшості банків уже майже по 39 грн

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У середу, 21 лютого, середній курс купівлі готівкового долара в українських банках, проти вівторка, зріс на 27 коп. і становить 38,36 грн. Курс продажу зріс на 26 коп. до 38,92 грн.

Мінімальний курс купівлі долара у банках становить – 37,90 грн, максимальний – 38,55 грн. Для продажу мінімальний курс – 38,79 грн, максимальний – 39,20 грн.

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Середній курс купівлі євро зріс на 39 коп. і становить – 41,36 грн. Курс продажу зріс на 40 коп. до 42,20 грн.

Мінімальний курс купівлі для євро становить – 40,70 грн, максимальний – 41,70 грн. Для продажу мінімальний курс – 41,95 грн, а максимальний – 42,50 грн.