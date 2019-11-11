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Ставки по депозитам снизились для всех валют

Ставки по депозитам снизились для всех валют
11.11.2019, 09:00

Обзор актуальных процентных ставок по депозитам, проведенный Liga.net (данные на 11.11.2019)

За прошлую неделю доходность вкладов опустилась для всех валют. Об этом свидетельствует обзор актуальных депозитных программ в банках Украины, проведенный LIGA.net (данные на 11.11.2019). Снизили депозитные ставки Мегабанк, Ощадбанк, Приват-Банк и Прокредит Банк.

 

Динамика средних процентных ставок по депозитам

Средние ставки по депозитам в гривне

Среди гривневых сбережений максимально упала средняя ставка для сроков свыше года (на 0,14 п.п. до 13,87% годовых). Менее заметно подешевели вклады периодом от 3 до 6 месяцев, на 0,05 п.п. до 14,23% годовых. Депозиты на срок от месяца до 3 снизили доходность на 0,03 п.п. до 11,75% годовых. Средняя ставка для вкладов сроком от полугода до года упала на 0,01 п.п. и составляет 14,70% годовых. Не претерпели изменений вклады сроком до месяца – 9,84% годовых. Бессрочные сбережения предлагают 7,73% годовых.

Средние ставки по депозитам в долларах

Долларовые депозиты не изменили доходность для коротких сроков. Вклады на периоды до месяца по-прежнему предлагают 1,19% годовых, а от месяца и до 3 – 1,16% годовых. Бессрочные сбережения предоставляют 0,55% годовых. Вклады сроком от 3 до 6 месяцев подешевели на 0,06 п.п. до 2,25% годовых. А депозиты периодом от полугода до года сбросили 0,03 п.п. и предлагают 2,75% годовых. Стоимость сбережений на срок свыше 12 месяцев снизилась на 0,05 п.п. и составляет 2,82% годовых.

Средние ставки по депозитам в евро

Бессрочные сбережения снизили среднюю ставку на 0,07 п.п. до 0,47% годовых. Не изменились средние ставки для сроков менее месяца (0,77%) и до 3 месяцев (1,15%). Упала доходность вкладов на период  от 3 до 6 месяцев (на 0,06 п.п. до 1,50%). Депозиты на срок от 6 до 12 месяцев подешевели на 0,02 п.п. до 1,91% годовых. Сбережения периодом свыше года потеряли 0,03 п.п. и предлагают 2,05% годовых.

*Обзор составлен на основании данных по 142 депозитным  программам от 27 украинских банков, дата последнего обновления – 11.11.19

Средние процентные ставки по депозитам

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