Ставки по депозитам в украинских банках выросли

В течении последней недели депозитные ставки преимущественно выросли. Об этом свидетельствует обзор актуальных депозитных программ в банках Украины, проведенный LIGA.net (данные на 23.09.2019). Снижение средних ставок наблюдалось среди вкладов в евро для нескольких периодов.

Динамика средних процентных ставок по депозитам Динамика средних процентных ставок по депозитам

Средние ставки по депозитам в гривне

Синхронно выросла доходность вкладов на периоды от 3 месяцев до полугода и от полугода до года, на 0,01 п.п. до 14,14% и до 14,69% годовых соответственно. Остальные периоды не претерпели изменений в ставках. Бессрочные сбережения предлагают 7,85% годовых. Стоимость депозитов на сроки до месяца и до трех месяцев составляет 9,71% и 11,83% годовых соответственно. Вклады периодом свыше года предоставляют 13,96% годовых.

Средние ставки по депозитам в долларах

Сбережения в долларах подняли доходность также для периодов до полугода и свыше полугода (на 0,01 п.п. до 2,22% и до 2,81% годовых соответственно). Бессрочные сбережения предоставляют доходность 0,57% годовых, а вклады сроком до месяца - 1,11% годовых. Депозиты периодом от месяца до 3 предлагают 1,11% годовых. Стоимость депозитов на период свыше года составляет 2,87% годовых.

Средние ставки по депозитам в евро

Депозиты в евро сроком менее месяца стали лидерами снижения ставок, их доходность упала на 0,08 п.п. до 0,73% годовых. Синхронно, на 0,01 п.п., подешевели вклады на периоды от месяца до 3 (1,05%) и свыше года (2,23%). Бессрочные сбережения по-прежнему предлагают 0,54% годовых. Средняя ставка по депозитам на срок от 3 до 6 месяцев составляет 1,61% годовых. Вклады периодом от полугода до года подорожали на 0,01 п.п. до 2,0% годовых.

*Обзор составлен на основании данных по 143 депозитным программам от 27 украинских банков, дата последнего обновления – 23.09.19