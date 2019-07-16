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КСУ признал конституционным закон о декоммунизации - Укринформ
16.07.2019, 14:54

ТАС24 Бизнес увеличил финансирование победителей гостендеров p

ТАС24 Бизнес увеличил финансирование победителей гостендеров

Новая услуга уже стала востребованной среди представителей малого и среднего бизнеса

На правах рекламы

В мае 2019 ТАС24 Бизнес запустил новую услугу — Финансирование победителей государственных тендеров. Услуга позволяет участнику тендера сразу после победы получить средства для финансирования процесса производства товаров/выполнения услуг.

Новая услуга уже стала востребованной среди представителей малого и среднего бизнеса, с мая этого года выданы кредиты на поставки каменного угля, строительные услуги, поставки стройматериалов, организацию общественного питания и другое.

При этом спрос со стороны рынка показал, что бизнес нуждается в крупных суммах финансирования гос. контрактов, поэтому ТАС24 Бизнес с июля 2019 года увеличил максимальную сумму до 2 млн грн. Она доступна как для юридических лиц, так и для ФЛП.  

Преимущества «Финансирования победителей государственных закупок»:

  • Финансирование проекта на старте: получение средств для изготовления товаров / предоставления услуг до начала работ
  • Удобство: 100% онлайн режим получения и погашения кредитных средств на текущий счёт, минимальный пакет документов
  • Скорость: принятие решения за 24 часа
  • Гибкость: возможность получать кредитные средства частями в границах лимита
  • Доступность: без залога

Условия «Финансирования победителей государственных закупок»:

  • до 2 млн грн для ФЛП и юридических лиц
  • транши 30, 60, 90 и 180 дней (чем меньше срок транша, тем ниже ставка)
  • валюта: гривна
  • без поручительства для предпринимателей, поручительство для юридических лиц
  • выплата процентов ежемесячно, траншей - в конце срока транша
  • возможно досрочное погашение без каких-либо дополнительных комиссий

Крупные тендерные площадки страны высоко оценили полезную инновацию ТАС24 Бизнес и услуга «Финансирование победителей государственных закупок» уже доступна всем представителям бизнеса на zakupki.prom.ua и ubiz.ua. В ближайшее время расширится перечень тендерных площадок, на которых можно воспользоваться услугой.

«Мы постоянно изучаем потребности малого и среднего бизнеса, поэтому хорошо понимаем, какие инновации будут на самом деле полезными. Наша новая услуга оказалась востребованной, потому что она решает серьёзную проблему дефицита оборотных средств в условиях длительной постоплаты. При этом мы быстро адаптируем наши продукты к требованиям рынка. Мы стартовали новую услугу с лимитом 1 млн грн для ЮЛ и 0,5 млн грн для ФЛП, но после выдачи первого кредита на 0,9 млн грн увидели, что бизнесу нужны более крупные суммы и увеличили лимит до 2 млн грн., причем как для ЮЛ, так и для ФЛП. Это позволит малому и среднему бизнесу реализовывать достаточно крупные контракты для гос. структур. Финансирование победителей государственных закупок - это важный инструмент, который позволяет малому и среднему бизнесу успешно выполнять государственные контракты», — комментирует Александр Николенко, руководитель ТАС24 Бизнес, онлайн-банка для малого и среднего бизнеса.

Подать заявку на финансирование и получить решение можно прямо сейчас. Вам остаётся только победить в тендере, а финансирование его выполнения возьмёт на себя ТАС24 Бизнес.

А еще ТАС24 Бизнес приглашает все тендерные площадки к сотрудничеству. Напишите на credit@tas24b.ua и создайте дополнительные полезные возможности для ваших клиентов!

Лицензия НБУ №84 от 25.10.2011 г.

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Теги: ТАС24 Бизнес
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