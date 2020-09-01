Торги на межбанке: гривня дешевеет, евро достиг 33 грн

Во вторник, 1 сентября, торги по доллару США на межбанковском валютном рынке открылись котировками 27,535/27,555, к закрытию котировки составили 27,575/27,595.

Минимальные котировки покупки доллара на отчетное время составили 27,535, максимальные – 27,615. Что касается продажи, минимальные котировки с момента открытия составили 27,555, максимальные – 27,635.

Динамика межбанковского курса на графике

Торги по евро начались с котировок 32,9786/33,0026, к закрытию котировки составили 33,0183/33,0394.

Торги по российскому рублю открылись котировками 0,3737/0,3745, к закрытию котировки составили 0,3748/0,3754.

Согласно данным, полученным LIGA.net от "УкрДилинг"

Анна Ишутина

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