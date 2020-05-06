Торги на межбанке закрылись ростом курса гривни

В среду, 6 мая, торги по доллару США на межбанковском валютном рынке открылись котировками 26,945/26,98, к закрытию котировки составили 26,87/26,90.

Минимальные котировки покупки доллара на отчетное время составили 26,87, максимальные – 26,96. Что касается продажи, минимальные котировки с момента открытия составили 26,90, максимальные – 26,99.

Динамика межбанковского курса на графике

Торги по евро начались с котировок 29,1868/29,2220, к закрытию котировки составили 29,0518/29,0842.

Торги по российскому рублю открылись котировками 0,3666/0,3675, к закрытию котировки составили 0,3591/0,3596.

Согласно данным, полученным LIGA.net от "УкрДилинг"