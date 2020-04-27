Торги на межбанке закрылись снижением курса доллара

В понедельник, 27 апреля, торги по доллару США на межбанковском валютном рынке открылись котировками 27,10/27,14, к закрытию котировки составили 27,07/27,11.

Минимальные котировки покупки доллара на отчетное время составили 27,06, максимальные – 27,11. Что касается продажи, минимальные котировки с момента открытия составили 27,09, максимальные – 27,15.

Динамика межбанковского курса на графике

Торги по евро начались с котировок 29,3899/29,4333, к закрытию котировки составили 29,3601/29,4035.

Торги по российскому рублю открылись котировками 0,3636/0,3645, к закрытию котировки составили 0,3634/0,3641.

Согласно данным, полученным LIGA.net от "УкрДилинг"