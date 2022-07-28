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Три судебных дела ПриватБанка отложили на неопределенное время

Цей матеріал також доступний українською
28.07.2022, 16:33
Три судебных дела ПриватБанка отложили на неопределенное время - Фото
ПриватБанк (Фото: depositphotos.com)

Судебное заседание в Большой Палате Верховного Суда по иску экс-председателя правления ПриватБанка Александра Дубилета отложили на неопределенное время из-за отпуска судьи-докладчика, сообщили в пресс-службе ПриватБанка.

Также отложено еще два рассмотрения дела в отношении ПриватБанка. В банке отметили, что с 2019 года Дубилет пытается через суды признать недействительной процедуру бейл-ин и таким образом вернуть банк его бывшим владельцам.

"Пока такие попытки успеха не имели. Дело Дубилета (дело №910/18214/19) рассматривает Большая Палата Верховного Суда, которая должна окончательно решить, будет ли применяться всеми судами низших инстанций к бывшим владельцам банка "антиколомойский закон" №590", – заявили в банке.

Кроме этого, остановлено рассмотрение в Кассационном хозяйственном суде дела по противостоянию банка с бывшим топ-менеджментом за здание главного офиса в Днепре Океанмаш стоимостью более 152 млн грн.

На 10 августа 2022 года отложено рассмотрение в Кассационном хозяйственном суде дела, в котором ПриватБанк продолжает защищать свое право собственности на офисное помещение в Днепре (ул. Набережная-Заводская).

Это здание было приобретено банком до национализации в 2014 году и после его реконструкции за счет банка стало одним из крупнейших офисных зданий в Днепре, которые находятся в собственности банка и оценивается в 86 млн грн.

"Впрочем, один из кредиторов продавца здания по делу о банкротстве пытается признать недействительным договор купли-продажи недвижимости банком в далеком 2014 году. Общество-банкрот и истца-кредитора связывают с бывшими собственниками и топ-менеджментом банка", — добавили в ПриватБанке.

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Наталия Софиенко
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