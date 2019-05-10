Убытки банка Пинчука выросли в четыре раза

В I квартале 2019 года убытки банка Кредит Днепр составили 487,7 млн грн (за этот же период 2018 года - 116,9 млн грн), а за весь 2018 год - 551,5 млн грн. Об этом сообщает Finbalance.

Согласно отчету банка о движении денежных средств, в январе-марте Кредит Днепр получил доходы по процентам в сумме 149,1 млн грн, тогда как расходы на выплату процентов составили 161,6 млн грн. Превышение процентных расходов над доходами было у банка и в I квартале 2018 года (109,7 млн грн и 94,3 млн грн соответственно), и по итогам 2018 года (491,8 млн грн и 475,3 млн грн).

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В то же время в отчете о прибыли и убытках Кредит Днепр приводит данные, что его процентные доходы (следует понимать, начисленные. - Ред.) в I квартале составляли 213 млн грн, а процентные расходы - 166,7 млн грн.

Ранее сообщалось, на 1 апреля нормативы Нацбанка нарушили 18 банков. Кредит Днепр оказался среди семи нарушителей норматива максимального размера кредитного риска на одного контрагента (Н7), который должен составлять не больше 25%, а у банка Кредит Днепр этот нормативы составил 33,87%.

Напомним, что по итогам I квартала 69 украинских банков из 77-ми получили прибыль, а восемь - закончили его с убытком.