Украинский банк возглавил список самых эффективных банков Восточной и Центральной Европы
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Ведущий международный отраслевой журнал The Banker признал украинский государственный ПриватБанк самым эффективным банком Центральной и Восточной Европы.

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По данным The Banker, ПриватБанк занимает первое место в пятерке банков региона по уровню рентабельности активов с показателем 5,57% по итогам 2023 года.

В пятерку лучших в Центральной и Восточной Европе вошли также два банка из России (Bank Saint Peterburg и T-Bank) и Грузии (Bank of Georgia и TBC Bank).

Украинский банк возглавил список самых эффективных банков Восточной и Центральной Европы

Общая прибыль мировых банков до налогообложения в 2023 году составила $1,53 трлн, что в среднем на 14% больше, чем в прошлом, и гораздо больше – на 41% – для Европы.

При этом такие рынки как Швейцария и Италия зафиксировали 155% и 72% роста соответственно.

В рейтинге тысячи лучших банков мира по версии The Banker и дальше доминируют китайские банки. При этом ICBC, China Construction Bank, Agricultural Bank of China и Bank of China остаются четырьмя крупнейшими банками в мире по капиталу первого уровня, являющегося основным показателем финансовой устойчивости в соответствии с международной нормативной базой Базеля.

Еще два китайских банка, Bank of Communications и China Merchants Bank, занимают девятое и десятое места.

Украинский банк возглавил список самых эффективных банков Восточной и Центральной Европы

ИСПРАВЛЕНО. В заголовке сначала было ошибочно указано, что украинский банк возглавил список самых прибыльных банков.

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