Украинский банк возглавил список самых эффективных банков Восточной и Центральной Европы

The Banker признал ПриватБанк самым эффективным банком в регионе

Ведущий международный отраслевой журнал The Banker признал украинский государственный ПриватБанк самым эффективным банком Центральной и Восточной Европы.

По данным The Banker, ПриватБанк занимает первое место в пятерке банков региона по уровню рентабельности активов с показателем 5,57% по итогам 2023 года.

В пятерку лучших в Центральной и Восточной Европе вошли также два банка из России (Bank Saint Peterburg и T-Bank) и Грузии (Bank of Georgia и TBC Bank).

Общая прибыль мировых банков до налогообложения в 2023 году составила $1,53 трлн, что в среднем на 14% больше, чем в прошлом, и гораздо больше – на 41% – для Европы.

При этом такие рынки как Швейцария и Италия зафиксировали 155% и 72% роста соответственно.

В рейтинге тысячи лучших банков мира по версии The Banker и дальше доминируют китайские банки. При этом ICBC, China Construction Bank, Agricultural Bank of China и Bank of China остаются четырьмя крупнейшими банками в мире по капиталу первого уровня, являющегося основным показателем финансовой устойчивости в соответствии с международной нормативной базой Базеля.

Еще два китайских банка, Bank of Communications и China Merchants Bank, занимают девятое и десятое места.

30 мая ПриватБанк отчитался о рекордной прибыли за 2023 год – до налогообложения 72,8 млрд грн (более чем вдвое превышает результат 2022 года). Банк также перечислил государству 80% чистого результата за 2023 год в виде дивидендов. Налог на прибыль за 2023 год составил 50%.

ПриватБанк попал в рейтинг крупнейших эквайеров Европы с объемом трансакций в $22 млрд.

