Український банк очолив список найефективніших банків Східної та Центральної Європи
Провідний міжнародний галузевий журнал The Banker визнав український державний ПриватБанк найефективнішим банком Центральної та Східної Європи.
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За даними The Banker, ПриватБанк посідає перше місце у п'ятірці банків регіону за рівнем рентабельності активів з показником 5,57% за підсумками 2023 року.
До п'ятірки найкращих у Центральній та Східній Європі увійшли також по два банки з Росії (Bank Saint Peterburg і T-Bank) та Грузії (Bank of Georgia та TBC Bank).
Загальний прибуток світових банків до оподаткування 2023 року склав $1,53 трлн, що в середньому на 14% більше, ніж торік, і набагато більше – на 41% – для Європи.
Водночас такі ринки, як Швейцарія та Італія, зафіксували 155% та 72% зростання відповідно.
У рейтингу тисячі найкращих банків світу за версією The Banker й надалі домінують китайські банки. Водночас ICBC, China Construction Bank, Agricultural Bank of China та Bank of China залишаються чотирма найбільшими банками у світі за капіталом першого рівня, який є основним показником фінансової стійкості відповідно до міжнародної нормативної бази Базеля.
Ще два китайські банки, Bank of Communications і China Merchants Bank, посідають дев'яте та десяте місця.
- 30 травня ПриватБанк прозвітував про рекордний прибуток за 2023 рік – до оподаткування 72,8 млрд грн (що більш ніж вдвічі перевищує результат 2022 року). Банк також переказав державі 80% чистого результату за 2023 рік у вигляді дивідендів. Податок на прибуток за 2023 рік становив 50%.
- ПриватБанк потрапив до рейтингу найбільших еквайєрів Європи з обсягом трансакцій у $22 млрд.
ВИПРАВЛЕНО. У заголовку спочатку було помилково вказано, що український банк очолив список найприбутковіших банків.