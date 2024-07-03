Український банк потрапив до рейтингу найбільших еквайєрів Європи з обсягом трансакцій у $22 млрд
Державний ПриватБанк посів 17 місце серед найбільших європейських банків та фінансових компаній-еквайєрів у рейтингу профільного видання по платіжним системам Nilson Report. Про це повідомляє пресслужба банку.
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Згідно з дослідженням, за підсумками 2023 року, ПриватБанк збільшив кількість оплат картками через власну систему на 33%, а обсяги оплат клієнтів — на 43%.
Річний обсяг трансакцій ПриватБанку – $22,7 млрд. У лідера рейтингу – британського Worldpay – річний обсяг транзакцій майже $750 млрд.
За даними ПриватБанку, в українській торговельній мережі через системи держбанку ведуть бізнес 200 000 клієнтів, а це, своєю чергою, 283 000 активних POS-терміналів та понад 25 000 активних застосунків. Понад 15 000 клієнтів приймають оплату через сервіс онлайн-еквайрингу LiqPay. Щодня через системи безготівкових розрахунків ПриватБанку власники банківських карток сплачують майже 10 млн покупок.
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