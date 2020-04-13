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Коронакризис. Государственный Укрэксимбанк планирует одолжить у НБУ 20 млрд грн

Коронакризис. Государственный Укрэксимбанк планирует одолжить у НБУ 20 млрд грн
13.04.2020, 14:54

Набсовет Укрэксимбанка разрешил привлечь от НБУ 20 млрд грн рефинанса. У банка проблемы с портфелями кредитов и ценных бумаг

Наблюдательный совет государственного Укрэксимбанка разрешил правлению банка привлечь 20 млрд грн кредита рефинансирования от Национального банка (НБУ). Об этом говорится в сообщении Укрэксимбанка от 3 апреля в системе раскрытия информации НКЦБФР.

Набсовет также позволил банку предоставить НБУ в залог по этому кредиту активы на сумму, не превышающую 30 млрд грн.

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По данным НБУ, на 1 марта Укрэксимбанк не имел долга перед НБУ по рефинансированию. Объем его чистых активов на эту дату составил 142,3 млрд грн, объем ОВГЗ в портфеле - 35,7 млрд грн.

  • В декабре 2019-го в НБУ заявили, что по результатам стресс-тестов, государственные Укрэксимбанк и Ощадбанк оказались потенциально проблемными и уязвимыми к возможным кризисам. В НБУ подчеркнули, что в портфелях этих двух банков преобладают низкомаржинальные ценные бумаги и корпоративные кредиты, значительная часть которых неработающие.

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Марина Кучук
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Укрэксимбанк стресс-тестирование кредиты рефинансирования
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