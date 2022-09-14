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В бюджет на 2023 год заложили курс 42 грн за доллар

Цей матеріал також доступний українською
14.09.2022, 16:42
В бюджет на 2023 год заложили курс 42 грн за доллар - Фото
Фото: пресс-служба Кабмина

Министерство финансов заложило в проект государственного бюджета на 2023 год курс гривни на уровне 42 грн за доллар. Об этом во время пресс-конференции в среду рассказал премьер Денис Шмыгаль, пишет Интерфакс-Украина.

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"С условием эмиссии и инфляции, которая есть во всей Европе, в мире и, очевидно, у нас, мы ожидаем, что средневзвешенный курс будет в районе 42 грн за доллар, он будет колебаться", – сказал премьер, говоря о макропрогнозе, на котором построен утвержденный правительством накануне проект госбюджета-2023.

Он добавил, что курс на конец 2023 года предусмотреть невозможно, "но для расчетов брали линейный рост этого курса" примерно до 49 грн за доллар.

"Но еще раз скажу, что это расчетный курс доллара, который мы вычисляли в тех условиях, в которых живем сейчас", – подчеркнул Шмыгаль.

Андрій Водяний
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курс гривни курс доллара Денис Шмыгаль бюджет-2023
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