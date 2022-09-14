В бюджет на 2023 год заложили курс 42 грн за доллар

Министерство финансов заложило в проект государственного бюджета на 2023 год курс гривни на уровне 42 грн за доллар. Об этом во время пресс-конференции в среду рассказал премьер Денис Шмыгаль, пишет Интерфакс-Украина.

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"С условием эмиссии и инфляции, которая есть во всей Европе, в мире и, очевидно, у нас, мы ожидаем, что средневзвешенный курс будет в районе 42 грн за доллар, он будет колебаться", – сказал премьер, говоря о макропрогнозе, на котором построен утвержденный правительством накануне проект госбюджета-2023.

Он добавил, что курс на конец 2023 года предусмотреть невозможно, "но для расчетов брали линейный рост этого курса" примерно до 49 грн за доллар.

"Но еще раз скажу, что это расчетный курс доллара, который мы вычисляли в тех условиях, в которых живем сейчас", – подчеркнул Шмыгаль.

Из-за российского вторжения Национальный банк 24 февраля ввел ограничения на валютном рынке, одно из ключевых — курс гривни по отношению к доллару США был зафиксирован на уровне 29,25 грн/$.

21 июля НБУ девальвировал гривню, повысив официальный курс доллара на 25% – до 36,6 грн/$.

В начале сентября НБУ заявил, что пока не видит необходимости дальнейшей девальвации.

Андрій Водяний

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