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В декабре три банка нарушили условия финмониторинга

В декабре три банка нарушили условия финмониторинга
30.12.2019, 13:14

НБУ оштрафовал банк Земельный Капитал и письменно предупредил Окси Банк и Кристалбанк

В декабре Национальный банк Украины применил к трем банкам меры воздействия за нарушение условий финмониторнига.

Как сообщает пресс-служба НБУ, банк Земельный Капитал оштрафован на 2,265 млн грн "за ненадлежащее обеспечение деятельности внутрибанковской системы предотвращения легализации криминальных доходов", за ненадлежащую проверку клиентов (их представителей) и анализ их финансовых операций, а также непринятие мер для уменьшения рисков.

Окси Банк получил письменное предостережение за необеспечение выявления финансовых операций, подлежащих финансовому мониторингу; нарушение требований по идентификации, верификации и изучению клиентов; несвоевременное представление специально уполномоченному органу информации о случаях, предусмотренных законодательством.

Также предостережение получил Кристалбанк за неосуществление банком надлежащего анализа финансовых операций с учетом риск-ориентированного подхода.

  • В августе НБУ НБУ дополнил правила проведения финмониторинга. Регулятор решил предупреждать банки заранее о времени и целях проверок, а также предоставил возможность обсуждать на открытых встречах предварительные результаты проверок.
  • За третий квартал 2019 года НБУ передал Службе безопасности Украины информацию о сомнительных операциях в 17 банках и двух небанковских финансовых учреждениях на общую сумму более 17 млрд грн.
  •  1 ноября, Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект №2179 о финмониторинге и противодействии отмыванию денег.
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