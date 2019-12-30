В декабре три банка нарушили условия финмониторинга

В декабре Национальный банк Украины применил к трем банкам меры воздействия за нарушение условий финмониторнига.

Как сообщает пресс-служба НБУ, банк Земельный Капитал оштрафован на 2,265 млн грн "за ненадлежащее обеспечение деятельности внутрибанковской системы предотвращения легализации криминальных доходов", за ненадлежащую проверку клиентов (их представителей) и анализ их финансовых операций, а также непринятие мер для уменьшения рисков.

Окси Банк получил письменное предостережение за необеспечение выявления финансовых операций, подлежащих финансовому мониторингу; нарушение требований по идентификации, верификации и изучению клиентов; несвоевременное представление специально уполномоченному органу информации о случаях, предусмотренных законодательством.

Также предостережение получил Кристалбанк за неосуществление банком надлежащего анализа финансовых операций с учетом риск-ориентированного подхода.