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Верховная Рада одобрила законопроект о финмониторинге

Верховная Рада одобрила законопроект о финмониторинге
01.11.2019, 14:45

В первом чтении законопроект поддержали 378 депутатов

Сегодня, 1 ноября, Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект №2179 о финмониторинге и противодействии отмыванию денег.

Как отмечается в пояснительной записке, законопроект предлагает комплексно усовершенствовать национальное законодательство в сфере финансового мониторинга.

Во время представления законопроекта в парламенте министр финансов Оксана Маркарова отметила, что новый законопроект имплементируем четвертую Директивы Европейского Союза и частично пятую Директивы. "Это те вещи, которые давно работают в Европе. Эти условия являются важными для членов ЕС и тех, кто подается на членство в ЕС", - уточнила Маркарова.

В Минфине объясняют, что благодаря новому законопроекту под пристальным наблюдением контролирующих органов будут финансовые операции олигархов, коррумпированных чиновников, крупного бизнеса. "Закон испортит жизнь схемщикам, закрывая ряд законодательных щелей. В нем четко прописаны механизмы замораживания активов и остановки финансовых операций, если они связаны с выводом денег в оффшоры или финансирования терроризма", - дополняют в министерстве.

В Минфине считают, что законопроект важен так как, во-первых, минимизирует временные затраты для бизнеса: с 17 до 4 уменьшается количество операций, о которых необходимо отчитываться субъектам первичного финансового мониторинга (банки, страховщики, кредитные союзы, ломбарды, биржи). Отмечается, что отчетность будет происходить по кейсов принципу.

Во-вторых, произойдет упрощение отчетности. Размер суммы финансовых операций, подлежащих обязательному финансовому мониторингу, увеличивается со 150 000 грн до 400 000 грн. При этом сроки подачи отчетности продлеваются с трех до пяти рабочих дней.

Третьим преимуществом, в Минфине назвали диджитализацию процессов: упрощается доступ к финуслугам через цифровую идентификацию, т.е. будет возможна дистанционная верификация владельца операции.

Кроме того, в Минфине отмечают равные и справедливые условия для всех банков. Вводятся новые правила при наложении штрафа на банки. С введением закона значение будет иметь масштабность нарушения, а не размер уставного капитала.

В Минфине также уверены, что нововведения повысят эффективность работы банков, страховщиков и т.д. и защиту граждан Украины. "Внимание и ресурсы будут фокусироваться на зонах повышенного риска, а не на операциях рядовых граждан ", - отмечают в министерстве.

Отмечается также, что в законопроекте четко прописаны механизмы замораживания активов и остановки финансовых операций, ужесточаются требования к раскрытию конечных бенефициарных владельцев компаний.

"Принятие этого законопроекту также позволит выполнить Украине одно из ключевых условий для предоставления ЕС второго транша макрофинансовой помощи в размере 500 млн евро в 2019 году", - подчеркивают в Минфине.

  • В августе НБУ НБУ дополнил правила проведения финмониторинга. Регулятор решил предупреждать банки заранее о времени и целях проверок, а также предоставил возможность обсуждать на открытых встречах предварительные результаты проверок.
  • За третий квартал 2019 года НБУ передал Службе безопасности Украины информацию о сомнительных операциях в 17 банках и двух небанковских финансовых учреждениях на общую сумму более 17 млрд грн.

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Минфин отмывание денег финмониторинг
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